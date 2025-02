Veneto – 52enne muore durante una gara di softair

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Domenica 2 febbraio si è trasformata in una giornata tragica sulle colline della Marca trevigiana. In tarda mattinata Damiano Angi, 52enne di Vigonza (Padova), ha perso la vita durante una gara di softair a Volpago del Montello.

L’uomo si è improvvisamente accasciato a terra in un campo di gara situato nei boschi di via Sernaglia. I compagni di gioco hanno immediatamente allertato i soccorsi e sul posto sono giunti l’automedica di Montebelluna e l’elisoccorso dall’ospedale di Treviso. Nonostante i tentativi di rianimazione, per Angi non c’è stato nulla da fare: il decesso è avvenuto sul posto, probabilmente a causa di un arresto cardiaco.