Veneto – 49enne muore per overdose, condannato spacciatore nigeriano

È stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione il 25enne nigeriano ritenuto responsabile della morte per overdose di Francesco Fioretti, 49 anni, avvenuta il 13 marzo 2023 nella sua abitazione di via Ellero, a Treviso.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe venduto a Fioretti una dose di cocaina di pessima qualità, al costo di 50 euro. Una sostanza che si è rivelata fatale, anche a causa di una patologia cardiaca preesistente della vittima. La ricostruzione degli investigatori ha inoltre accertato che, in più occasioni, Fioretti si fosse lamentato della scarsa qualità della droga ricevuta.

La sentenza è stata pronunciata ieri, 10 aprile, al termine del procedimento giudiziario che ha visto l’imputato rispondere anche di un’intensa attività di spaccio. Il giovane è stato infatti riconosciuto colpevole di almeno 400 cessioni di stupefacenti tra il 2016 e il 2023, per un giro d’affari di oltre 20mila euro.

Nei suoi confronti era già stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora in Veneto. Ora la condanna definitiva per spaccio e morte come conseguenza di altro reato.