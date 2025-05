Veneto – 21enne tunisino arrestato con 18 dosi di cocaina: sarà rimpatriato

La Squadra Mobile di Padova ha arrestato un cittadino tunisino di 21 anni, irregolare sul territorio nazionale, trovato in possesso di 18 dosi di cocaina. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per reati legati allo spaccio di stupefacenti, è stato fermato per un controllo mentre camminava per le vie della città: quattro dosi di cocaina sono state rinvenute nella tasca dei suoi pantaloni.

Le verifiche sono poi proseguite all’interno della sua abitazione, dove gli agenti hanno scoperto altre 14 dosi pronte per la vendita, oltre a 400 euro in contanti, presumibile provento dell’attività illecita. Il 21enne è stato portato in questura, arrestato e messo a disposizione della Procura, che ha convalidato il provvedimento.

Il questore Marco Odorisio ha inoltre disposto il trasferimento del giovane al Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Gradisca d’Isonzo, in vista del suo definitivo allontanamento dall’Italia.

Si tratta del 17° arresto eseguito dalla polizia dall’inizio dell’anno nella zona di Arcella Sud, 15 dei quali per reati legati alla droga.