Veneto – 19enne vicentino arrestato con droga, coltello e soldi falsi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

I carabinieri di San Bonifacio hanno effettuato una serie di controlli mirati alla prevenzione dei reati predatori e al contrasto dello spaccio di droga, con importanti risultati nelle scorse ore.

Un 19enne italiano, residente nel Vicentino, è stato arrestato durante un controllo in auto nei pressi di piazza della Costituzione. Il giovane è stato trovato in possesso di 8 dosi di cocaina, 3 di hashish, 11 banconote false e un coltello. La perquisizione estesa alla sua abitazione ha portato al sequestro di altri 687 grammi di hashish, 6 grammi di cocaina e 17 pasticche di ecstasy. Il 19enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, monete false e porto di armi, e ha patteggiato una condanna di 2 anni e 6 mesi, con applicazione dei domiciliari.

Nella stessa notte, un 28enne nordafricano, senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri di Illasi mentre tentava un furto su un’auto in sosta. L’individuo aveva già cercato di forzare un altro veicolo, danneggiando il lunotto posteriore, ma senza riuscire a rubare nulla. Dopo un tentativo di fuga, è stato arrestato per tentato furto aggravato. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa del processo fissato per il 21 marzo.

In un’altra operazione, un giovane residente a San Bonifacio è stato segnalato alla Prefettura per il possesso di una dose di hashish per uso personale.