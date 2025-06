Veneto – 18enne tunisino spaccia droga al parco fra mamme e bambini: raffica di precedenti, sarà rimpatriato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un 18enne tunisino, irregolare e con numerosi precedenti penali, è stato arrestato dalla polizia per spaccio di stupefacenti nel parco Milcovich, area verde della città spesso frequentata da famiglie con bambini.

Il giovane è stato notato da una pattuglia della Squadra Volante mentre armeggiava con fare sospetto nei pressi di una panchina. Alla vista degli agenti, ha cercato di nascondere un involucro di cellophane in una scarpa, ma il gesto non è passato inosservato. Fermato e perquisito, il 18enne è stato trovato in possesso di tre dosi di hashish occultate in un calzino, oltre a una somma di denaro suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Accompagnato in questura, è emerso che il giovane era entrato illegalmente in Italia prima dell’agosto 2024 e aveva già numerosi precedenti per spaccio, oltre a una recente indagine per resistenza a pubblico ufficiale risalente al 26 marzo, e un arresto per spaccio il 10 aprile.

Il giudice ha convalidato l’arresto e l’Ufficio Immigrazione ha respinto la richiesta di conversione del permesso di soggiorno presentata dal ragazzo al compimento della maggiore età. Su disposizione del Questore Marco Odorisio, il giovane è stato accompagnato al Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Gradisca d’Isonzo, da dove verrà rimpatriato definitivamente.