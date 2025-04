Vaporetto fuori controllo si schianta sul Ponte di Rialto

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Momenti di panico ieri sera a Venezia, dove un vaporetto della linea 2 è andato fuori controllo per un guasto al timone e ha urtato, fortunatamente a bassa velocità, una delle volte del Ponte di Rialto. L’incidente è avvenuto poco dopo la partenza dal vicino attracco, lungo il Canal Grande, mentre l’imbarcazione era carica di turisti diretta verso la stazione. A causa dell’avaria, il mezzo si è messo di traverso sul canale, perdendo la manovrabilità e andando lentamente ad appoggiarsi alla sponda, con un forte stridore metallico provocato dall’impatto con la struttura. Nessuna conseguenza per i passeggeri né per l’equipaggio, ma l’episodio ha richiamato l’immediato intervento del personale ACTV e delle autorità locali per il ripristino della navigazione e la verifica del natante.