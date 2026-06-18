Valdagno – “Mettiti in gioco”: musica, stand e giochi dal mondo in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato

Sotto: la locandina

In occasione della Giornata mondiale del Rifugiato 2026, il Progetto SAI – Sistema Accoglienza Integrazione del Comune di Valdagno, gestito da Studio Progetto Cooperativa Sociale, organizza, con la collaborazione della Biblioteca Civica Villa Valle di Valdagno, un evento per raccontare l’accoglienza e il dialogo.

Domenica 21 giugno l’Area Eventi ex Inceneritore ospiteràuna festa gratuita e aperta a tutti fatta di incontri, laboratori e attività, oltre a stand delle associazioni del territorio.

Questo il programma:

Dalle 17:00, stand delle Associazioni con la partecipazione di Associazione Donne di Rose, Associazione Maliana Niokon Deme, Canalete Coop, Comitato per la Cooperazione Internazionale Decentrata Città di Valdagno, Emergency, Ghanaian Nationals Association of Vicenza APS, MSF – Medici Senza Frontiere.

Dalle 17:00: Giochi dal mondo a cura del progetto SAI del Comune di Valdagno e de Gli ApriScatole – Valdagno Gamers Club, Hennè e Treccine

Dalle 19:00 Musica Griot dal Mali con Zam Moustapha Dembélé e Folco Fedele

Sabato 20 giugno, alle ore 10.00, la Biblioteca Civica Villa Valle sarà teatro dell’incontro “L’impegno nei campi profughi di Palestina e Libano e l’attivismo generale sul territorio” con Thea Valentina Gardellin. Referente per la regione di Freedom Flotilla Italia, parte del Collettivo Io Digiuno per Gaza di Vicenza e clown di corsia presso Dottor Clown Italia, da almeno 10 anni è impegnata sul fronte palestinese.

Sarà inoltre visitabile fino a sabato 27 giugno la mostra fotografica di Fadi A. Thabet “Gaza, là dove resiste la vita”.

L’evento è proposto dal progetto SAI del Comune di Valdagno con l’ente attuatore Cooperativa Sociale Studio Progetto.

Attivo dal 2018, il Progetto SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione può accogliere fino a 46 persone tra adulti e bambini/e.

All’interno del progetto le persone trovano accoglienza abitativa e inclusione sociale, corsi di lingua italiana, supporto nella ricerca di lavoro e di abitazione, accesso a servizi socio-sanitari, sostegno psicologico, inserimento scolastico e percorsi educativi per i minori.

Fino ad oggi ha accolto più di 160 persone provenienti da almeno 23 nazioni tra le quali: Afghanistan, Bangladesh, Burkina Faso, Camerun, Colombia, Costa D’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Iraq, Libia, Mali, Nepal, Nigeria, Pakistan, Palestina, Repubblica di Guinea, Senegal, Sierra Leone, Siria, Somalia, Togo, Ucraina.