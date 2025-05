Una scuola vicentina nell’Olimpo della robotica

3 gli istituti in gara da tutta Italia. A imporsi nel Concorso di Robotica industriale è stato il team composto da Lorenzo Nicoletti e Rajwinder Singh dell’IIS Marzotto-Luzzatti di Valdagno (VI). A salire sul gradino più alto del podio del Concorso di Programmazione CNC il team composto da Simona Melnic e Matteo Mondino del CIAC di Ciriè (TO).

Si è conclusa ieri la terza edizione delle Olimpiadi FANUC, il concorso di robotica industriale e Programmazione CNC rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado e agli Istituti Tecnici Superiori. La manifestazione è ideata da FANUC e ha ricevuto il patrocinio di Aslam, Assolombarda, CIAC, CIM 4.0, CIOFS, Fondazione UCIMU, Ingegneria Italia, ITS Lombardia Meccatronica, MADE, Politecnico di Milano, Salesiani – CNOS FAP ETS, Sanoma, SIRI, WorldSkills Italy.

Per due giorni, giovani talenti provenienti da 33 istituti superiori di tutta Italia si sono sfidati in prove teoriche e pratiche di programmazione di robot e di controlli numerici computerizzati (CNC). A valutare le prove Fabrizio Fischetti, Chief Expert WorldSkills, per la categoria Robot e Pietro Ciuffreda, Trainer FANUC Academy e Davide Boriani, Application Engineer, per la categoria CNC.

È di Vicenza il Miglior Team di Programmazione robotica

1° classificato: IIS Marzotto-Luzzatti di Valdagno (VI) – Lorenzo Nicoletti e Rajwinder Singh

2° classificato: ISIS Keynes di Gazzada Schianno (VA) – Greta Morando e Tommaso Lico

3° classificato: ISIS Brignoli-Einaudi-Marconi di Gradisca d’Isonzo (GO) – Giorgia Caligaris e Giorgia Feurra

Oltre ai premi per gli studenti e per le scuole, i migliori team conquistano l’accesso a WorldSkills Italy, la finale nazionale della Competizione dei Mestieri che si terrà a Bolzano dal 18 al 20 settembre 2025 e di cui FANUC è global partner e sponsor per la categoria “Robot Systems Integration” (integrazione di sistemi robotici).

Il Miglior Team di Programmazione CNC viene da Torino

1° classificato: CIAC di Ciriè (TO) – Simona Melnic e Matteo Mondino

2° classificato: CIOFS-FP Piemonte – Edoardo Tamagnone e Alex Bobig

3° classificato: CNOS-FAP di Arese (MI) – Matteo Francesco e Diego Vinci

Per loro un set di premi a riconoscimento dell’abilità mostrata nel risolvere le prove della gara e il riconoscimento di essere i primi tre Migliori Team italiani in Programmazione CNC, skill che debuttato proprio quest’anno in occasione delle Olimpiadi FANUC 2025.

Questa edizione delle Olimpiadi FANUC si è caratterizzata per l’alto numero di studenti in gara e per l’organizzazione per la prima volta di una competizione dedicata al mondo CNC, dove 10 scuole selezionate si sono sfidate nella programmazione delle macchine a controllo numerico. Altissimo il livello che le scuole in gara hanno raggiunto, grazie al percorso di certificazione delle competenze FANUC-Sanoma.

“I ragazzi al termine delle due giornate di competizione hanno manifestato un’enorme soddisfazione per aver preso parte a questa iniziativa che per loro ha rappresentato una grande esperienza formativa ed educativa che li accompagnerà per tutta la vita”, commenta Mirko Cazzaniga, Education Business Developer di FANUC Italia. “FANUC Italia continuerà a certificare e ad investire sulle future generazioni di ragazzi che vorranno conoscere e sperimentare da vicino il mondo dell’automazione industriale”.

Le Olimpiadi FANUC sono una competizione ludica didattica ideata da FANUC Italia che si rivolge al mondo della scuola tecnica e professionale. L’iniziativa offre agli studenti un’opportunità unica di formazione sul campo, attraverso l’esecuzione di prove teoriche e pratiche allineate ai più alti standard internazionali, e celebra il talento e la passione degli studenti italiani. Le prove pratiche sono state condotte sulle celle operative predisposte da FANUC e Sanoma, che ricalcano i Laboratori didattici sviluppati per le scuole e in uso negli istituti scolastici in gara.

