Chiusa la terza edizione di “Aziende aperte” di Apindustria

Con l’ultima visita aziendale si è chiusa nei giorni scorsi la terza edizione di “Aziende aperte”, il progetto dedicato all’orientamento scolastico e alla valorizzazione del tessuto imprenditoriale del territorio promosso da Apindustria Confimi Vicenza e sostenuto dalla Camera di Commercio e dalla Banca delle Terre Venete.

Una “sfida” – come l’ha definita Maria Menin Bidese, presidente del Gruppo Scuola di Apindustria -: «Mi sento di dire che siamo un po’ dei pionieri – sottolinea -, perché nelle aziende solitamente si portano gli studenti delle classi finali degli istituti superiori, mentre questo progetto è rivolto alle scuole secondarie di primo grado, le medie, come si diceva un tempo. In particolare, ai giovanissimi delle seconde classi che l’anno successivo saranno chiamati, con le loro famiglie, alla prima scelta di orientamento scolastico. Il nostro obiettivo è quello di far comprendere la complessità e l’articolazione delle imprese manifatturiere, che necessitano di figure tecniche, manageriali, organizzative, amministrative e commerciali».

In questa tornata le visite sono state 12 da parte di quattro Istituti Comprensivi della provincia che hanno partecipato con 13 classi, per un totale di oltre 250 studenti. Si tratta del Val Liona di Val Liona, del Galileo Galilei di Isola Vicentina, del Nicolò Rezzara di Carrè e del Zanella di Sandrigo che sono stati in visita alla Vitiesse di Brendola, El.Co. di Schio, Daint di Malo, Arcoprofil di Schio e Prestige di Tezze sul Brenta.

«Riteniamo strategico – conclude Menin -, dare l’opportunità ai ragazzi di una conoscenza concreta del mondo produttivo manifatturiero che contribuisce al successo del “Made In Italy” e al benessere del territorio e del quale ancor oggi si ha spesso un’immagine in bianco e nero, mentre i giovani studenti hanno avuto modo di scoprire con i propri occhi cosa significhi lavorare in un contesto moderno e tecnologico. Per questo voglio personalmente ringraziare le aziende che hanno dimostrato una forte sensibilità su questa tematica, dedicando energie e tempo al progetto. Il coinvolgimento delle imprese rappresenta infatti un elemento chiave per orientare le nuove generazioni e valorizzare la cultura industriale».

Le visite aziendali hanno abbinato gli istituti scolastici ad aziende presenti nello stesso territorio, anche per rafforzare la consapevolezza che spesso opportunità di valore, si possono trovare anche senza necessità di andare in altre province, regioni o all’estero.

L’edizione 2026 di Aziende aperte ha assunto un valore particolarmente significativo in quanto inserita all’interno del progetto “Generazione Industria”, promosso da Confimi Industria nell’ambito delle attività della Giornata nazionale del Made in Italy 2026 con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.