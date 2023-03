ULSS 8 – Dopo 3 anni niente più controlli per accedere agli ospedali: resta solo obbligo mascherina

In considerazione dell’andamento epidemiologico della pandemia da Covid-19 e alla luce del Piano di Sanità Pubblica della Regione Veneto, dal 1 aprile cambieranno le modalità di accesso alle strutture sanitarie dell’ULSS 8 Berica: non saranno più attivi i varchi per la misurazione della temperatura e il conseguente rilascio del braccialetto colorato indicante l’avvenuto controllo, mentre per tutti sarà mantenuto l’obbligo di indossare la mascherina (chirurgica o FFP2).

Per quanto riguarda invece i ricoveri ospedalieri, resterà in vigore l’obbligo del tampone: in caso di urgenza, il paziente sarà sottoposto al test direttamente in Pronto Soccorso; in caso invece di ricovero programmato, il paziente dovrà aver eseguito un test nelle 48 ore precedenti alla degenza, con la raccomandazione di limitare i contatti sociali e dunque le possibilità di contagio nel periodo tra l’effettuazione del tampone e il ricovero.

L’Azienda confida nella massima collaborazione da parte degli utenti al fine di prevenire il contagio, tramite l’adozione della mascherina e il rispetto delle basilari misure igienico-sanitarie, come ad esempio la sanificazione delle mani.