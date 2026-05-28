SALUTE e SANITÀ
28 Maggio 2026 - 16.18

A Padova 100 trapianti di rene in 5 mesi. Stefani: “Un’eccellenza che rende orgoglioso il Veneto”

NIcoletta Ugolini
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VENEZIA, 28 MAGGIO – “Il raggiungimento di cento trapianti di rene nei primi cinque mesi del 2026 rappresenta un risultato importante che conferma ancora una volta il ruolo di eccellenza nazionale e internazionale dell’Azienda Ospedale Università di Padova e del Centro Trapianti Rene e Pancreas diretto dalla prof.ssa Lucrezia Furian. Questo traguardo è motivo di orgoglio per tutto il Veneto e conferma il valore di una sanità che continua a distinguersi per competenza e capacità di innovazione”.Così il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, esprime le proprie congratulazioni per il nuovo traguardo raggiunto dal Centro padovano, già primo in Italia nel 2025 con 224 interventi eseguiti.”Dietro questi numeri – prosegue il presidente – ci sono competenze mediche e scientifiche di altissimo livello, capacità organizzativa, lavoro di squadra e soprattutto una straordinaria attenzione verso i pazienti e le loro famiglie. Padova dimostra come il Veneto sappia investire con visione nella sanità pubblica, nella ricerca e nell’innovazione. Un sincero ringraziamento alla prof.ssa Lucrezia Furian, al Direttore Generale Paolo Fortuna, a tutti i professionisti sanitari, ai ricercatori e agli operatori coinvolti in questo percorso di eccellenza”.  

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