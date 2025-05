Tutti a Monte Berico per la tappa vicentina del Giro

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Come dieci anni fa, è stato l’ex campione del mondo Mads Pedersen a tagliare per primo il traguardo, conquistando la tredicesima tappa del Giro d’Italia. Ma al di là del risultato sportivo, la giornata vissuta tra Vicenza e i Colli Berici resterà impressa per l’enorme entusiasmo e la straordinaria partecipazione popolare.

Ore prima dell’arrivo dei ciclisti, la salita verso il Santuario della Madonna di Monte Berico era già affollata di appassionati. Il porticato si è trasformato in una tribuna naturale gremita di tifosi, creando un colpo d’occhio mozzafiato nel momento dello sprint finale. Ma la passione per la corsa rosa non ha riguardato solo Vicenza: tredici Comuni dell’area berica hanno salutato il passaggio della carovana in una festa collettiva.

Grande partecipazione anche al Villaggio commerciale di Campo Marzo, cuore pulsante delle attività legate al Giro, dove i tifosi hanno potuto seguire la corsa sui maxischermi. Il villaggio rimarrà aperto anche nel weekend, prolungando la festa in rosa per tutta la città.

«Dopo la splendida Adunata degli Alpini del 2024, anche quest’anno siamo riusciti a portare a Vicenza un altro grande evento – ha dichiarato il sindaco Giacomo Possamai –. La Tappa dei Berici è stata un successo straordinario grazie al lavoro di squadra di tutto il territorio. È stato emozionante vedere Monte Berico pieno di persone: un’immagine che racconta meglio di mille parole la passione dei vicentini per lo sport. Le riprese televisive hanno mostrato al mondo la bellezza dei nostri paesaggi e monumenti, offrendo a Vicenza una vetrina internazionale».

Soddisfatto anche l’assessore allo sport e ai grandi eventi Leone Zilio: «Questa tappa sarà ricordata come una delle più iconiche di quest’edizione del Giro. Abbiamo avuto una risposta entusiasta da parte del pubblico, che ha sorpreso persino gli organizzatori. È il frutto di un grande lavoro collettivo che ha coinvolto uffici comunali, volontari e il Comitato Tappa dei Berici».

Parole di gratitudine anche dal presidente del comitato Mario Carraro: «È stata una festa popolare che ha coinvolto tutta l’area berica. Vicenza ha dimostrato di amare profondamente il Giro d’Italia e di essere capace di organizzare eventi di rilievo nazionale».

A sottolineare il successo dell’iniziativa anche il vicepresidente del comitato, Alessandro Belluscio: «Oltre 400 volontari lungo il percorso, un villaggio ricco di eventi e più di 30 sponsor coinvolti. Questa tappa è stata il frutto di mesi di lavoro condiviso, di passione per il ciclismo e di amore per il nostro territorio».

La tappa dei Berici si chiude così nel segno della sportività, della partecipazione e della promozione del territorio: Vicenza e i suoi colli, ancora una volta, si sono mostrati all’altezza della grande corsa rosa.