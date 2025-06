Truffa da 3 milioni di euro sugli investimenti online. 200 vittime: smantellata rete di falsi broker, 15 denunciati

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Pordenone, 11 giugno 2025 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno smascherato una vasta organizzazione criminale responsabile di una maxi truffa da quasi 3 milioni di euro ai danni di oltre 200 investitori, in Italia e in Europa. Denunciati 15 falsi broker per truffa aggravata e abusivismo finanziario.

L’inchiesta, denominata “Panormus” per via dell’origine siciliana del gruppo, è scaturita dalla denuncia di un pensionato pordenonese, raggirato con la promessa di investimenti sicuri: aveva versato oltre 75.000 euro per acquistare prodotti finanziari mai esistiti.

Attraverso 36 società di comodo costituite in Regno Unito, Romania, Ungheria e Polonia, i truffatori simulavano attività regolari di intermediazione finanziaria. Le vittime, attratte da interfacce digitali sofisticate e rassicuranti, venivano indotte a versare denaro con la convinzione di accedere a reali piattaforme di trading online. In realtà, i fondi venivano subito dirottati su conti esteri, prevalentemente in Asia, rendendo difficile ogni tracciamento.

Le indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pordenone hanno permesso di smontare il complesso schema criminale attraverso l’analisi di decine di conti bancari (italiani ed esteri), l’acquisizione di testimonianze di investitori sparsi su tutto il territorio nazionale e numerose perquisizioni eseguite in Sicilia, che hanno portato alla scoperta di ulteriori società illegali.

Determinanti anche 78 segnalazioni di operazioni sospette, che hanno contribuito a delineare il collaudato modus operandi del gruppo.

Al termine delle indagini, la Procura di Pordenone ha trasmesso gli atti per competenza alla Procura di Palermo, che ha disposto il rinvio a giudizio per i quattro promotori principali del sodalizio.