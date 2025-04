Trovato morto in carcere l’ex marito dell’ereditiera Usa scomparsa. Indagini condotte anche in Veneto

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

È stato trovato morto nella sua cella David Knezevich, 37 anni, uomo d’affari americano di origine serba, accusato del rapimento e dell’omicidio della ex moglie, Ana Maria Henao, 40 anni, ereditiera statunitense di origini colombiane scomparsa a Madrid nel febbraio 2024.

La notizia del decesso è stata confermata dal Federal Bureau of Prisons: Knezevich è stato rinvenuto privo di sensi nella sua cella poco dopo le 8 del mattino. Il personale del carcere ha tentato le manovre salvavita, ma all’arrivo dei soccorsi medici l’uomo è stato dichiarato morto. A confermarlo è anche il suo legale, Jayne Weintraub, che non ha fornito ulteriori dettagli sulle cause della morte, come riportato dalla CNN citando l’Associated Press.

Ana Maria Henao era arrivata a Madrid nel dicembre 2023, dopo la separazione dal marito, con cui aveva condiviso 13 anni di matrimonio. Di lei si sono perse le tracce il 2 febbraio 2024. Knezevich era stato arrestato all’aeroporto di Miami, appena rientrato da Belgrado, e il 10 giugno 2024 aveva affrontato la prima udienza davanti al giudice della Florida con le accuse di sequestro e presunto omicidio.

Le ricerche della donna si erano estese anche in Veneto, nella zona boschiva lungo la “Strada del Costo”, a Cogollo del Cengio (Vicenza), su segnalazione delle autorità statunitensi. L’area era stata battuta in seguito a testimonianze che indicavano la possibile presenza di un uomo sospetto in quei giorni. In una delle ultime operazioni, a gennaio, erano state rinvenute alcune ossa, poi risultate di origine animale.