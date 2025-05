Tre escursionisti bloccati nella neve, senza calzature adeguate, salvati dal Soccorso alpino

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Cortina d’Ampezzo (BL), 3 maggio 2025 – Si è concluso attorno alle 23.30 di ieri sera un intervento del Soccorso alpino di Cortina per il recupero di tre escursionisti in difficoltà.

I tre, due uomini e una donna, avevano trascorso la giornata al rifugio Vandelli e, durante il rientro, avevano imboccato il sentiero che passa per Forcella Marcuoira. Giunti a un bivio in prossimità di una curva, hanno però sbagliato direzione, scendendo dal lato sbagliato e finendo intrappolati nella neve, ormai al buio.

Intorno alle 21 hanno allertato il 118. Il Soccorso alpino, una volta localizzati telefonicamente, ha tentato inizialmente di guidarli a ritroso lungo il sentiero, suggerendo di risalire per circa 200 metri fino a riprendere il tracciato corretto. I tre, però, non se la sono sentita di muoversi autonomamente.

Una squadra di soccorritori è quindi partita in loro aiuto, raggiungendo la zona prima in quad e poi a piedi. Dopo averli individuati grazie ai richiami vocali, i tecnici hanno verificato le condizioni dei ragazzi – non indossavano calzature adeguate a un ambiente ancora fortemente innevato – e li hanno accompagnati fino al Passo Tre Croci, dove si è concluso l’intervento.

Fortunatamente, nessuno dei tre ha riportato conseguenze fisiche.