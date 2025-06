Travolta da un’auto sulle strisce in viale Mazzini: giovane donna in gravi condizioni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

È ricoverata in gravi condizioni la giovane donna investita questa mattina, venerdì 6 giugno, in viale Mazzini. L’incidente è avvenuto poco prima delle 9 all’altezza dell’intersezione con via Cattaneo.

Secondo le prime informazioni, la vittima stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta da una Smart. L’impatto, particolarmente violento, l’ha scaraventata sull’asfalto.

I soccorsi sono scattati immediatamente: il personale del Suem 118 ha stabilizzato la donna e l’ha trasferita d’urgenza all’ospedale San Bortolo, dove è arrivata in codice rosso.

Sul luogo dell’investimento sono intervenuti gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi per accertare le responsabilità e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.