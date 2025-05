Travolta da una ruspa in spiaggia: muore ex insegnante del Liceo Quadri

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Pinarella di Cervia (RA), 24-05-2025 – Si chiamava Elisa Spadavecchia, aveva 66 anni ed era un’insegnante di inglese in pensione del Liceo Quadri di Vicenza, la donna travolta e uccisa questa mattina da una ruspa mentre si trovava sulla spiaggia di Pinarella di Cervia, in Riviera Romagnola.

La vittima, originaria di Bari e residente a Creazzo in provincia di Vicenza, era in vacanza con il marito, un ufficiale dei Carabinieri in congedo. L’incidente è avvenuto mentre la donna passeggiava lungo la battigia: il mezzo da cantiere l’ha investita, uccidendola sul colpo.

Alla guida della ruspa un uomo di 54 anni, la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Secondo quanto riferito dal Comune di Cervia, i lavori in corso sulla spiaggia non erano autorizzati, e sono in corso accertamenti per capire cosa stesse facendo l’operaio in quel momento e con quali permessi.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio a Vicenza, dove Elisa Spadavecchia era molto conosciuta e stimata per la lunga carriera da docente.