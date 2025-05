Tragico incidente sulla A4: muore il conducente di un furgone

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

MEOLO – Grave incidente sull’autostrada A4 nel primo pomeriggio di mercoledì 21 maggio: un furgone si è scontrato con un mezzo pesante al km 417, poco prima dello svincolo Meolo-Roncade in direzione Trieste. Il bilancio è drammatico: è deceduto il conducente del furgone, rimasto incastrato nell’abitacolo.

L’allarme è scattato poco prima delle 14:00. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco da Mestre e Treviso, con l’autogrù, per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e liberare l’uomo intrappolato al posto di guida. Nonostante i tentativi di soccorso, il personale medico del Suem 118, giunto anche con l’elisoccorso, non ha potuto far altro che constatare il decesso del conducente.

Sul luogo del sinistro presenti anche la Polizia Stradale e il personale ausiliario dell’autostrada Alto Adriatico per la gestione del traffico e i rilievi del caso. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle autorità competenti.