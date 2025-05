Tragico incidente a Castelgomberto: muore un uomo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Incidente mortale oggi pomeriggio lungo la strada provinciale 35 “Peschiera dei Muzzi”, in contrada Nicoletti a Castelgomberto. Nello scontro tra un’utilitaria e un piccolo furgoncino, ha perso la vita Martino Marangon, 88 anni, residente in zona, che si trovava al volante della sua auto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è avvenuto attorno alle 15.30 per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale. Pare che l’utilitaria stesse percorrendo la provinciale in direzione Castelgomberto, mentre l’altro veicolo si sarebbe immesso dalla laterale.

Dopo l’urto, la vettura dell’anziano si è fermata lungo il bordo destro della carreggiata in salita, mentre il furgoncino è finito con le ruote sinistre nel fosso che costeggia l’altro lato della strada. Martino Marangon è stato notato da alcuni passanti ancora seduto all’interno della sua auto, appariva confuso e scosso dal colpo subito. Poco dopo, i soccorritori hanno confermato il decesso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, due ambulanze e un’automedica del Suem 118. I sanitari hanno estratto l’anziano, rimasto incastrato tra le lamiere, e tentato disperatamente di rianimarlo, ma le sue condizioni si sono rivelate troppo gravi. L’altro conducente coinvolto ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

L’incidente ha causato rallentamenti e disagi alla viabilità lungo una delle arterie più trafficate della zona, che collega la valle dell’Agno alla pianura.