Tragica scomparsa di Pietro Monici, il lutto dei Vigili del Fuoco

Il ricordo del giovane vigile del fuoco discontinuo morto in un incidente lungo il canale Botteniga

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Treviso e la Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e del Trentino-Alto Adige si stringono nel cordoglio per la tragica scomparsa di Pietro Monici, Vigile del Fuoco discontinuo deceduto nel pomeriggio di ieri a Treviso.

Il giovane ha perso la vita in un incidente avvenuto mentre si trovava a pescare lungo il canale Botteniga, dove è stato travolto da un albero. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

Nato a Milano il 27 giugno 1987, Monici era iscritto all’albo dei Vigili del Fuoco discontinui dal 2011. Dal 2015 aveva prestato servizio presso il Comando di Treviso, partecipando a numerosi richiami operativi nella sede centrale di via Santa Barbara e nei distaccamenti di Motta di Livenza e Conegliano, distinguendosi per dedizione, professionalità e spirito di squadra.

I colleghi lo ricordano come un ragazzo solare, generoso e profondamente legato al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Era in attesa di entrare stabilmente nell’organico e a breve avrebbe dovuto frequentare il corso di formazione per allievi Vigili del Fuoco presso le Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, alle Scuole Centrali Antincendi di Roma.

Una scomparsa che ha profondamente colpito l’intera comunità e il mondo dei Vigili del Fuoco, unito nel dolore e nel ricordo di un giovane collega che ha servito con passione, impegno e spirito di sacrificio.