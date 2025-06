Tragedia sulla Postumia: muore in moto contro un trattore Kevin Laster, giovane papà di 31 anni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

PORTOGRUARO – Un drammatico incidente ha spezzato la vita di Kevin Laster, 31enne originario del Pordenonese, nella mattinata di oggi, mercoledì 11 giugno 2025, lungo la strada regionale 53 Postumia, all’altezza di Pradipozzo di Portogruaro. L’uomo, in sella alla sua moto, si è scontrato violentemente contro un trattore che stava svoltando in direzione del distributore di carburante.

Lo schianto è avvenuto poco dopo le 7, nei pressi della rotonda di viale Treviso, nel tratto ovest della città. Kevin, che viveva da poco a Cinto Caomaggiore con la compagna e il figlio piccolo, stava probabilmente recandosi al lavoro presso la Cesar Cucine di Pramaggiore. Il giovane papà stava aspettando il secondo figlio, che sarebbe nato fra tre mesi.

Alla guida del trattore un agricoltore del posto, S.S., sui 40 anni, che – secondo le prime testimonianze – potrebbe non aver visto arrivare la moto. Lo scontro è stato inevitabile. Kevin è stato sbalzato sull’asfalto: i sanitari del Suem 118 hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo, ma hanno potuto solo constatarne il decesso.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Portogruaro, che hanno eseguito i rilievi e stanno lavorando alla ricostruzione della dinamica dell’incidente. Al vaglio anche le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona.

Sotto choc le comunità di Pramaggiore, Belfiore e Cinto Caomaggiore, dove Kevin e i suoi genitori erano conosciuti e stimati. Una tragedia che lascia nel dolore amici, colleghi e familiari. In molti si sono già stretti attorno alla giovane compagna.

A poche ore di distanza, un altro incidente ha coinvolto un motociclista sulla provinciale Rebosola a Chioggia. In questo caso, il centauro, ferito in modo grave dopo lo scontro con un furgone, è stato elitrasportato all’ospedale dell’Angelo di Mestre: non sarebbe in pericolo di vita.