Tragedia sulla Monselice Mare: ciclista travolto da una moto, muore 65enne a Candiana

Candiana (Padova), 15 giugno 2026 – Un grave incidente stradale si è verificato oggi lungo la Sr 104 “Monselice Mare”, al chilometro 18+500, nel territorio comunale di Candiana, costando la vita a un ciclista di 65 anni del posto.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale di Padova, l’uomo si trovava in sella alla sua bicicletta da corsa quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è immesso sulla carreggiata da via San Francesco, proprio in corrispondenza dell’intersezione con la regionale. In quel momento sopraggiungeva una moto Ktm condotta da un 21enne residente a Campagna Lupia (Venezia), diretto da Chioggia verso Monselice. L’impatto è stato violento e inevitabile.

Ad avere la peggio è stato il ciclista, per il quale i sanitari del Suem 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul posto. Il motociclista, soccorso immediatamente, è stato trasferito in elisoccorso in ospedale: non risulta in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, oltre agli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità. L’arteria è rimasta a lungo congestionata, con pesanti rallentamenti e deviazioni del traffico su percorsi alternativi.

La moto e la bicicletta sono state poste sotto sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria. Dell’accaduto è stato informato il pubblico ministero di turno, che valuterà i successivi sviluppi dell’indagine.