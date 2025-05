Tragedia sul Monte Toc: muore parapendista precipitato durante il volo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Soverzene (BL), 30 aprile 2025 – Un volo in parapendio si è trasformato in tragedia oggi poco dopo mezzogiorno sul versante sud-ovest del Monte Toc, dove un uomo ha perso la vita dopo una rovinosa caduta. Intorno alle 12.30, un pilota ha contattato la Centrale del 118 segnalando che un compagno di volo era precipitato e non dava più segni di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, cinque parapendii stavano rientrando verso il Pordenonese dopo un giro in zona Dolada, quando la vela di R.V., 55 anni, originario di Roma, si sarebbe improvvisamente chiusa. Il pilota è precipitato contro uno spuntone di roccia ed è poi ruzzolato a valle, fermandosi a quota 1.480 metri. L’impatto si è rivelato fatale.

Immediatamente è decollato l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore per una prima ricognizione, mentre una squadra del Soccorso alpino di Longarone si portava via terra verso la zona. Individuato il punto della caduta, sul posto sono stati calati con il verricello il tecnico di elisoccorso e due operatori per il recupero della salma. L’intervento si è svolto su un terreno ripido e franoso, con non poche difficoltà. Dopo aver raccolto e chiuso la vela, il corpo è stato imbarellato e riportato al campo sportivo di Soverzene, dove era atterrato anche il compagno di volo che aveva dato l’allarme.