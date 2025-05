Tragedia sul lavoro nel Vicentinno : muore imprenditore edile cadendo da un’impalcatura

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

ROANA (Vicenza), 23 maggio 2025 – Un grave incidente sul lavoro è costato la vita questa mattina a Paolo Rigoni, 71 anni, imprenditore edile roanese, caduto da un’impalcatura mentre controllava l’avanzamento dei lavori in un cantiere di via Maggiore, a Roana, sull’Altopiano di Asiago.

L’allarme è scattato intorno alle 8.30, quando l’uomo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso l’equilibrio, probabilmente scivolando su una superficie resa scivolosa dalle piogge degli ultimi giorni, precipitando nel vuoto da un’altezza di circa otto metri. Stava supervisionando in prima persona la ristrutturazione di un edificio, quando è avvenuta la tragedia.

Subito soccorso dagli operai presenti in cantiere, Rigoni è stato poi preso in carico dal personale del Suem 118, intervenuto tempestivamente. Trasportato in codice giallo all’ospedale di Asiago, presentava un grave trauma cranico e un trauma toracico. Purtroppo, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate e l’imprenditore è deceduto qualche ora dopo il ricovero, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Canove e gli ispettori dello Spisal (Servizio per la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) dell’Ulss 7 Pedemontana, che hanno eseguito i primi rilievi e posto sotto sequestro il cantiere per consentire accertamenti approfonditi.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei cantieri, un tema purtroppo sempre attuale, soprattutto in un settore come l’edilizia, dove gli incidenti mortali sul lavoro continuano a verificarsi con frequenza allarmante. Le indagini sono ora in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza.