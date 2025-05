Tragedia in montagna: precipita in un canalone, muore un uomo. Malore al rifugio e parapendio disperso

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Una domenica drammatica sulle montagne bellunesi. Attorno a mezzogiorno un escursionista di 63 anni, D.C., residente a Sospirolo, ha perso la vita precipitando in un canale sotto Cima di Porta Bassa, in destra Mis. L’uomo stava scendendo assieme a quattro compagni quando un masso su cui si reggeva si è improvvisamente staccato, facendolo cadere nel vuoto. I compagni hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino di Belluno, supportato dall’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che ha effettuato una ricognizione aerea. Il corpo è stato individuato una sessantina di metri più in basso, incastrato in un canale. La salma è stata recuperata con un verricello di 60 metri e trasportata a Pian Falcina, dove ad attenderla c’erano i Carabinieri e il carro funebre.

Pieve di Cadore (BL) – Poco dopo, attorno alle 14.30, l’elisoccorso di Treviso Emergenza è intervenuto al Rifugio Antelao per prestare aiuto a un 52enne di Montegrotto Terme (PD), colto da un malore. L’uomo è stato stabilizzato e trasportato all’ospedale di Belluno per accertamenti. Sul posto anche il Soccorso alpino di Pieve di Cadore per eventuale supporto.

Marostica (VI) – Attorno alle 16, la Centrale del Suem di Vicenza ha attivato il Soccorso alpino di Asiago e della Pedemontana del Grappa dopo la segnalazione di un presunto parapendio precipitato sopra la Valle di San Floriano, in località Gorghi. Nonostante le ricerche sul posto e il sorvolo dell’elicottero di Verona Emergenza, non è stato rinvenuto alcun velivolo. Le ricerche sono proseguite con l’intervento dell’elicottero dei Vigili del fuoco, mentre i soccorritori di Asiago sono rimasti operativi al campo base. Anche una segnalazione di voci nel bosco, verificata alle 20.30 nei pressi della Strada Tortima, ha dato esito negativo. Il Soccorso alpino resta a disposizione per ulteriori accertamenti.