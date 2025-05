Tragedia di Ponte dei Nori: i sindaci colpiti dal maltempo danno solidarietà al sindaco di Valdagno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

I sindaci della Valle dell’Agno esprimono solidarietà al collega Maurizio Zordan, sindaco di Valdagno, iscritto nel registro degli indagati nell’inchiesta sul crollo del Ponte dei Nori, tragedia che ha profondamente segnato il territorio e causato la morte di Leone e Francesco Nardon.

«Esprimiamo la nostra massima fiducia nella magistratura – dichiarano congiuntamente i sindaci Davide Faccio (Trissino), Armando Cunegato (Recoaro Terme), Francesco Lanaro (Cornedo Vicentino), Dario Tovo (Brogliano), Davide Dorantani (Castelgomberto) e Alessia Bevilacqua (Arzignano) – ma sentiamo il dovere di manifestare vicinanza umana e istituzionale a un primo cittadino che ha affrontato la tragedia con trasparenza, impegno e senso di responsabilità, collaborando pienamente con gli inquirenti e sostenendo la comunità in un momento durissimo.»

«Siamo certi – proseguono i sindaci – che Zordan saprà chiarire la correttezza del proprio operato. In questo passaggio delicato, è fondamentale che la ricerca della verità non si trasformi in un processo mediatico. Serve rispetto per il dolore delle famiglie colpite, ma anche per chi, come il sindaco di Valdagno, ha dovuto gestire con lucidità e dignità le conseguenze di un evento drammatico.»

I sindaci della Valle dell’Agno e di Arzignano ribadiscono infine il proprio impegno congiunto per rafforzare le politiche di sicurezza e prevenzione, convinti che solo la collaborazione tra istituzioni possa offrire risposte efficaci e durature ai bisogni delle comunità.