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6 Aprile 2026 - 20.15

Tragedia alla Pria di Arsiero: 21enne perde la vita nel torrente Astico

REDAZIONE
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Dramma nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 6 aprile, ad Arsiero, nel Vicentino, dove un giovane di 21 anni ha perso la vita dopo essere caduto nelle acque del torrente Astico, in località Pria.

L’allarme è scattato intorno alle ore 19, quando è stato segnalato che il ragazzo, originario della provincia di Padova, era finito in acqua mentre si trovava sui massi lungo il corso del torrente, una zona molto frequentata in occasione della Pasquetta.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe perso l’equilibrio mentre saltava tra le rocce, scivolando nel punto in cui la corrente è particolarmente forte. Una volta in acqua, sarebbe rimasto incastrato sotto la superficie, bloccato tra i massi, senza riuscire a riemergere.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi: attivati il numero unico 112, i vigili del fuoco con i sommozzatori, il personale del Suem 118 e il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse e si sono protratte per oltre un’ora.

Quando il corpo è stato finalmente recuperato, sono state avviate immediatamente le manovre di rianimazione, purtroppo senza esito.

Le autorità stanno ora ricostruendo nel dettaglio la dinamica dell’accaduto.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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