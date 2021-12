Tornano i buoni spesa: fino a 400 euro per ogni famiglia fragile

I nuclei famiglia fragili potranno presentare una nuova domanda per ricevere i buoni spesa finanziati dai fondi per l’emergenza da Covid-19.

“La misura di sostegno è rivolta ai nuclei più fragili della città, inclusi colori che hanno già usufruito del buono spesa – precisa l’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto -. Poiché, infatti, la situazione pandemica perdura, le difficoltà di alcune famiglie è rimasta invariata e pertanto gli stessi nuclei che hanno già usufruito degli aiuti ne avranno ancora bisogno. Abbiamo, pertanto stanziato un ulteriore contributo economico di 100.000 euro in concomitanza con le imminenti festività”.



Dal 23 dicembre 2020 sono pervenute circa 2000 domande a fronte delle quali sono stati versati buoni spesa per un importo totale di circa 331.000 euro.



I requisiti richiesti sono sempre gli stessi. Pertanto possono presentare domanda i cittadini e i nuclei che sono residenti nel Comune di Vicenza; hanno subito un peggioramento della propria condizione di vita a seguito degli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19; dispongono di depositi bancari, postali, risparmi non superiori a 5.000 euro, facendo riferimento al 15° giorno antecedente la presentazione della domanda, somma sopra la quale non sarà possibile richiedere i buoni spesa.



Le domande potranno essere presentate esclusivamente online tramite SPID collegandosi al sito https://www.comune.vicenza.it/servizi/covid19-buonispesa3/I buoni saranno erogati in un’unica soluzione in base al numero dei componenti il nucleo familiare, fino ad un massimo di 400 euro (iva compresa) per nucleo familiare.



Relativamente ai buoni spesa con i fondi per l’emergenza da Covid-19, anche chi ha ricevuto già i buoni spesa nei mesi passati potrà rifare una ulteriore richiesta per lo stesso nucleo a condizione che permangono i requisiti richiesti e la condizione di difficoltà. I buoni non potranno essere erogati per più di due volte complessivamente.



Per informazioni:

https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42720,250937

Lo sportello “A Vicenza non sei solo” resta disponibile per supporto ed informazioni al numero 0444221020 (attivo da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12, il martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30, esclusi giorni festivi).