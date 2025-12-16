Veneto – Sequestrati 6.500 articoli natalizi “illegali”: nei guai due negozi

La Guardia di Finanza di Belluno ha sequestrato 6.500 articoli non sicuri, di cui 5.000 a tema natalizio in due distinti servizi in esercizi commerciali della zona. Ne dà notizia Ansa Veneto. Nel primo intervento sono stati bloccati oltre 5 mila prodotti tra addobbi di Natale e articoli casalinghi di vario genere, per un valore complessivo di oltre 24.000 euro, presso un’attività commerciale del Bellunese, gestita da un cinese.

Nel secondo intervento, i finanzieri della Tenenza di Feltre hanno invece proceduto ad analogo sequestro di circa 1.400 prodotti di largo consumo e di vario genere (articoli per bricolage e fai da te, casalinghi ed accessori per la casa, accessori per la cura della persona, saponi, cancelleria e giocattoli), per un valore complessivo di oltre 71.000 euro, presso un’attività commerciale del Feltrino, gestita da un soggetto di nazionalità pakistana.

In entrambi i casi i prodotti sequestrati non recavano alcuna informazione sulle confezioni destinate al commercio con la mancanza dell’uso in lingua italiana, I responsabili dei due punti vendita sono stati segnalati alla Camera di di Commercio di Treviso-Belluno per le violazioni alle normative che disciplinano la sicurezza sui prodotti ed il codice del consumo, che prevedono sanzioni amministrative da 516 euro fino a 25.823 euro.

