Ad Alte Montecchio arriva il Natale

La Pro Loco Alte Montecchio invita la cittadinanza a vivere la Magia del Natale a Montecchio Maggiore Una giornata ricca di cultura, musica e tradizioni per inaugurare insieme il periodo natalizio La Pro Loco Alte Montecchio, invita cittadini e visitatori a partecipare a una domenica speciale dedicata alle più amate tradizioni del Natale, tra arte, musica e momenti di festa che animeranno Montecchio Maggiore.



LA MAGIA DEL PRESEPE – RUSTICI DI VILLA CORDELLINA LOMBARDI

Domenica 7 dicembre – ore 14.00

Nella suggestiva cornice di Villa Cordellina Lombardi inaugura la rassegna “La Magia del Presepe”, visitabile ogni domenica di dicembre dalle 14 alle 17.30. La mostra dei presepi, a ingresso gratuito, offre un percorso ricco di atmosfera e tradizione.

Alle ore 15.30 domenica 7 dicembre è in programma l’evento “Aspettando il Natale”, con canti natalizi in chiave Gospel eseguiti dal Sovizzo Gospel Choir, che porterà un momento musicale suggestivo nella cornice storica della Villa.Sarà inoltre aperta al pubblico la mostra dedicata all’Accademico Olimpico Remo Schiavo, ospitata negli spazi dei Rustici di Villa Cordellina.

IN ATTESA DEL NATALE – PIAZZA SAN PAOLO, ALTE CECCATO

Domenica 7 dicembre – dalle ore 17.00

Le iniziative proseguiranno ad Alte Ceccato, in piazza San Paolo, dove alle ore 17.00 la piazza si animerà con il Concerto della Junior Band di Montecchio e Gambellara. A seguire si terrà la cerimonia di accensione dell’Albero di Natale, che segnerà l’apertura ufficiale delle festività per la comunità.

Babbo Natale sarà presente per incontrare i bambini e raccogliere le loro letterine.

Durante il pomeriggio saranno offerti vin brulè, cioccolata calda e panettone. Villa Cordellina rimane aperta alle visite tutti i sabati e le domeniche di dicembre (escluso sabato 20 dicembre) con visite guidate alle 15.30, 16.30, 17.30 incluse nel prezzo del biglietto di 6 euro.