Tenta di uccidere proprietario di un agri-campeggio con un bastone: arrestato 40enne

I Carabinieri della Compagnia di Villafranca, in collaborazione con i colleghi di Poggibonsi (Siena), hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un operaio 40enne di origine slovacca, senza fissa dimora in Italia. L’uomo è accusato di tentato omicidio aggravato ai danni di un 70enne, titolare di un agricampeggio a Villafranca, aggredito violentemente il 6 maggio 2024.

Il provvedimento, emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Verona su richiesta della Procura della Repubblica, arriva al termine di un’articolata attività investigativa dei militari dell’Arma.

Quel giorno, l’anziano era stato trovato riverso a terra, incosciente e con una profonda ferita alla testa, accanto al proprio scooter. Le indagini hanno subito escluso l’ipotesi di una caduta accidentale, accertando invece che si trattava di un’aggressione deliberata.

Determinante, tra gli elementi raccolti, una foto trovata sul cellulare della vittima: ritraeva proprio il 40enne mentre si aggirava nel campeggio brandendo un bastone. L’uomo, all’epoca dei fatti, era ospite della struttura ricettiva.

Le indagini hanno portato all’individuazione del sospettato, rintracciato a Poggibonsi, dove è stato infine arrestato e condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.