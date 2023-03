TAV – Celebron: “Centrosinistra fa proposte mirabolanti ma nel 2016 votò per attraversamento a raso”

Il vicesindaco replica alle dichiarazioni delle minoranze sull’uscita della ac/av ad est

“È singolare – esordisce il vicesindaco – che un centrosinistra vuoto di idee passi il tempo a commentare quelle degli altri senza dire cosa ne pensa e senza proporre valide alternative, sempre che esistano. Sull’uscita a est del treno alta velocità alta capacità non c’è nulla da chiarire se non ribadire quanto fatto da questa amministrazione: c’era un progetto in superficie e Rucco ha chiesto un progetto alternativo, in trincea, che oggi stiamo valutando con i cittadini”.

“Non capisco su cosa stiano facendo polemica le minoranze – continua il vicesindaco Celebron – essendo stato chiaro nelle affermazioni e soprattutto nei fatti. Tra le altre cose sull’uscita verso Padova il sindaco ha chiesto al Commissario di poter continuare con la trincea, proposta che condivido”.

“È grave, e questo ho detto in trasmissione – conclude Celebron – che qualcuno stia ancora proponendo tunnel sul modello Lonato o altre scelte infrastrutturali dopo che, i consiglieri stessi, durante il mandato Variati (2016), hanno votato per l’attraversamento Vicenza a piano campagna precludendo qualsiasi altra possibilità. Più che criticare dovrebbero fare un ‘mea culpa’ quando nel 2014 hanno deciso di spacchettare in lotti funzionali il progetto non permettendo quindi una visione unitaria sulla città di Vicenza”.