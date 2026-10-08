Tav, caos al Melaro? Verso il senso unico per un anno

La strada del Melaro, nel tratto di Altavilla Vicentina, potrebbe restare a senso unico per almeno un anno a causa dei lavori dell’alta velocità. Il tema è stato al centro di un vertice in Prefettura, convocato per affrontare le pesanti ricadute sulla viabilità dell’Ovest Vicentino.

La notizia è riportata nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza, dove sono pubblicati tutti i dettagli del confronto tra enti e amministrazioni.

Il nodo principale è la realizzazione di un nuovo canale di scolo lungo circa 2,5 chilometri, dalla zona di Tabernulae fino al Retrone, necessario per adeguare il sistema idraulico all’avanzamento della Tav. Il cantiere dovrebbe durare tra i 10 e i 12 mesi.

Per tutto questo periodo il tratto altavillese del Melaro sarà a senso unico. Resta da decidere se la direzione sarà da Vicenza verso Montecchio oppure viceversa.

La questione è particolarmente delicata perché sulla strada transitano ogni giorno circa 50 mila veicoli tra auto e mezzi pesanti. Il traffico escluso dal Melaro verrebbe in gran parte dirottato sulla statale 11, già interessata dai lavori alla rotatoria di Tavernelle.

Per evitare il rischio di paralisi è stata avanzata anche l’ipotesi di rendere gratuito, per i camion, il tratto dell’A4 tra Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest.

Tra le altre soluzioni allo studio figura una piccola tangenziale ad Altavilla, per evitare che il traffico pesante si riversi nelle vie interne del paese. Attenzione anche alle linee Svt e soprattutto al trasporto scolastico.

Al vertice hanno partecipato i Comuni di Altavilla, Creazzo, Montecchio Maggiore e Vicenza, insieme a forze dell’ordine, Provincia, Anas, A4, Veneto Strade, Rfi e Iricav 2.

Una seconda riunione è già prevista per la prossima settimana, quando dovranno essere definite le misure necessarie per gestire un cantiere destinato a incidere per molti mesi sulla mobilità dell’intera area.