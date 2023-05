Tangenziale sud, chiusure del tratto tra Campedello e Vicenza ovest tra il 3 e il 5 maggio

Dalle 22 di mercoledì 3 maggio alle 6 di giovedì 4 maggio verrà chiuso al traffico il tratto della tangenziale sud di Vicenza compreso tra le uscite di Vicenza Ovest e Campedello in direzione Torri di Quartesolo.Dalle 22 di giovedì 4 maggio alle 6 di venerdì 5 maggio 2023 verrà invece chiuso al traffico il tratto della tangenziale sud di Vicenza compreso tra le uscite Campedello e Vicenza in direzione Vicenza.Entrambe le chiusure sono dovute ai lavori di manutenzione ad opera della società Autostrada A4 Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.a.Le deviazioni saranno segnalate sul posto.Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili anche sul portale Luceverde Vicenza, il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.