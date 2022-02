Tamponamento in A22 nella notte: auto a fuoco (FOTO)

E’ avvenuto sulla corsia sud dell’A22 tra Bressanone e Chiusa un forte tamponamento seguito da un incendio.

Il fuoco si è sviluppato nella serata di ieri. Ad essere coinvolti nell’incidente sono stati un camion e una macchina. L’autista della vettura in fiamme è riuscito a mettersi in salvo in tempo e successivamente è stato assistito dal personale di soccorso presente sul posto. All’arrivo dei soccorsi, la macchina era già stata avvolta completamente dalle fiamme.

L’allarme è scattato verso le 23:02 della sera.I vigili del fuoco volontari di Bressanone hanno domato le fiamme in breve tempo e sono intervenuti anche per la messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente e i lavori di ripristino della sede stradale. Assieme ai volontari di Bressanone, hanno aiutato anche i colleghi di Chiusa, di Varna, la Croce Bianca per soccorrere i feriti e le forze dell’ordine per la ricostruzione della dinamica.