Poco prima delle 13:00, i vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi del rifugio Biancoia a Conco per soccorrere uno studente di una scuola di agraria infortunatosi dopo essere scivolato. I pompieri intervenuti da Asiago con il personale del SUEM hanno trasportato per 200 metri lo studente impossibilitato a camminare fino all’ambulanza dove è stato preso in cura dal personale sanitario per essere portato in pronto soccorso.