Studente lasciato a terra: Svt si scusa e apre una contestazione del comportamento dell’autista

In merito all’episodio dello studente di 15 anni lasciato a terra in una fermata della rete urbana di Vicenza, le verifiche interne immediatamente attivate da SVT a seguito della segnalazione hanno consentito di identificare con precisione l’autobus e l’autista coinvolti.

L’Azienda ha già aperto una procedura di contestazione del comportamento tenuto dal proprio dipendente, che in nessun modo rispecchia le regole di viaggio descritte anche nella Carta dei Servizi aziendale né la politica di SVT nei confronti dei propri utenti.

«A nome dell’Azienda vorrei scusarmi pubblicamente con lo studente e la sua famiglia per questo increscioso episodio – commenta il presidente di SVT Marco Sandonà -. Ci sono alcuni dettagli che saranno chiariti nei prossimi giorni, ma il concetto di fondo è chiaro: abbiamo una responsabilità nei confronti dei nostri utenti, a maggior ragione quando si tratta di minorenni, che in nessun caso devono essere lasciati a terra. Su questo siamo da sempre molto chiari con tutto il personale di guida e gli addetti ai controlli. Non solo, la giusta applicazione delle regole deve sempre e comunque tenere conto della persona che abbiamo di fronte, proprio perché trasportiamo persone. Confido di poter avere un confronto con i genitori dello studente per esprimere anche direttamente a loro le scuse dell’Azienda e quello che al contrario sono i valori di SVT».