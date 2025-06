Straniero delinqueva in Veneto, condannato fugge all’estero: arrestato a Valencia e riportato in Italia

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Aveva commesso una rapina aggravata e provocato lesioni a Verona nel marzo del 2019. Per questo motivo un 31enne di nazionalità romena, già residente a Crevalcore (Bologna), era stato condannato in via definitiva a 2 anni, 4 mesi e 26 giorni di reclusione. Per evitare il carcere, l’uomo si era però dato alla fuga, rendendosi irreperibile da ottobre.

Dopo mesi di indagini e grazie alla collaborazione tra i carabinieri del nucleo investigativo di Verona e il Servizio di cooperazione internazionale del Ministero dell’Interno, il latitante è stato rintracciato a Valencia, in Spagna, dove si era nascosto con l’intenzione di fuggire in Francia. È stato arrestato il 29 novembre 2024 dalle autorità spagnole, in esecuzione del mandato d’arresto europeo.

L’iter di estradizione si è concluso il 13 giugno 2025: il 31enne è stato preso in consegna all’aeroporto di Fiumicino e accompagnato nel carcere di Civitavecchia per scontare la pena. L’operazione conferma il costante impegno dell’Arma di Verona nella ricerca dei criminali anche oltre confine.