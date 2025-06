Sterminio di Gaza: cinque bambini palestinesi in Veneto per le cure

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Gli ospedali del Veneto si preparano ad accogliere cinque bambini feriti provenienti dalla Striscia di Gaza, nell’ambito dell’operazione umanitaria promossa a livello nazionale per offrire cure mediche ai minori colpiti dagli attacchi israeliani. L’arrivo è previsto per la metà della prossima settimana.

La disponibilità è stata espressa nei giorni scorsi dal presidente della Regione, Luca Zaia, a nome della sanità veneta. Due dei piccoli pazienti saranno ricoverati all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, altri due troveranno assistenza al Policlinico di Padova, mentre per il quinto è in corso di definizione la sede più adatta, in base alle sue condizioni cliniche.

A Padova, in particolare, verranno curati un bambino di 8 anni, con gravi ferite a un occhio, e un bimbo di 2 anni che ha riportato ustioni e traumi multipli a seguito dei bombardamenti. La scelta della struttura padovana è legata anche all’elevato livello della scuola di medicina, con particolare riferimento alla chirurgia plastica pediatrica.

Non è la prima volta che Padova accoglie giovani pazienti dalla Striscia: lo scorso 14 maggio, un bambino di 10 anni affetto da leucemia è stato ricoverato nel reparto di Pediatria, accompagnato dalla madre e da una sorellina di appena 4 mesi. Un altro piccolo era già stato curato nello stesso ospedale nel mese di febbraio.

L’impegno del Veneto conferma la vocazione umanitaria del sistema sanitario regionale, pronto ad attivarsi per offrire assistenza e speranza a chi, anche da molto lontano, fugge dalla guerra e cerca un futuro possibile.