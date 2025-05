Spara per strada a Sottomarina: arrestato 42enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Spari nella notte tra sabato e domenica in viale Venezia a Sottomarina di Chioggia. Alcuni residenti, svegliati dal rumore, hanno allertato i carabinieri tra le 2 e le 3 del mattino. Le pattuglie, giunte rapidamente sul posto, hanno fermato un uomo armato di revolver con matricola abrasa: si tratta di A.B.S., 42enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe esploso diversi colpi contro alcuni segnali stradali per “provare la pistola”, come avrebbe riferito ai militari. Il revolver, carico con sei cartucce calibro 9, era privo del numero di matricola e quindi classificato come arma clandestina. Addosso all’uomo sono state trovate anche quattro cartucce di vario calibro e un coltello pieghevole con lama spezzata. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Durante la perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto anche una carabina ad aria compressa priva del tappo rosso, obbligatorio per legge. Sul luogo degli spari sono stati recuperati diversi bossoli, mentre l’uomo è stato portato in caserma per l’identificazione e l’arresto.

A.B.S., che al momento del fermo sembrava in stato di alterazione alcolica, è stato trasferito al carcere di Santa Maria Maggiore in attesa della convalida dell’arresto, prevista per martedì. Dovrà rispondere di detenzione di arma clandestina in luogo pubblico, porto abusivo di armi e esplosioni pericolose. Le indagini proseguono per accertare l’origine dell’arma e le circostanze esatte dell’accaduto.