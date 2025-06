Spaccata notturna da Trony a Montagnana: ladri in fuga con smartphone e articoli hi-tech

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Colpo nella notte tra sabato 22 e domenica 23 giugno al megastore Trony di via San Zeno, a Montagnana. Una banda composta da almeno tre malviventi ha fatto irruzione nel punto vendita utilizzando un’auto rubata come ariete per sfondare l’ingresso. Il furto è avvenuto attorno alle 2:30 ed è stato messo a segno in pochi minuti.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Este, intervenuti immediatamente sul posto, i ladri avevano rubato poco prima due vetture nel centro abitato di Montagnana: una Lancia Y, usata per sfondare la saracinesca del negozio, e una seconda utilitaria, probabilmente impiegata per raggiungere il centro commerciale. Una volta giunti nel piazzale del negozio, due dei tre componenti della banda sono scesi dai veicoli mentre il terzo, al volante della Lancia Y, ha sfondato una delle porte d’ingresso in retromarcia.

I malviventi sono penetrati all’interno del punto vendita e, in pochi istanti, hanno razziato diversi articoli di elettronica e telefonia, in particolare smartphone, per un valore che è ancora in fase di quantificazione ma che si stima possa aggirarsi su alcune migliaia di euro. Dopo il colpo, si sono dati alla fuga a bordo di una terza vettura, risultata “pulita”, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

L’allarme è scattato immediatamente e ha portato sul posto i militari dell’Aliquota Radiomobile dell’Arma, che hanno effettuato un primo sopralluogo e predisposto posti di controllo lungo le principali vie di uscita dalla città. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, anche tramite l’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza installate nella zona.