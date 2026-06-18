Sigilli a una sala slot cinese nel Padovano: sequestrati beni per circa 260 mila euro

I Finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno eseguito un sequestro preventivo nei confronti di una sala slot gestita da tre soggetti di nazionalità cinese, disponendo anche il sequestro di disponibilità finanziarie e beni per un valore complessivo di circa 260 mila euro. L’operazione è stata condotta nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Compagnia di Cittadella, l’attività trae origine da controlli di polizia economico-finanziaria che hanno fatto emergere ripetute violazioni degli obblighi antiriciclaggio, in particolare relativi all’adeguata verifica della clientela, oltre al mancato rispetto dei limiti orari previsti dalla normativa regionale del Veneto per l’accensione delle apparecchiature da intrattenimento, tra cui videolottery e slot machine.

Gli approfondimenti successivi hanno permesso di ipotizzare un sistema illecito più ampio. Attraverso un fittizio contratto di cessione di ramo d’azienda, la sala slot avrebbe operato in continuità con una precedente società di gioco riconducibile agli stessi indagati, già gravata da debiti verso l’Erario per oltre 720 mila euro. Inoltre, secondo gli inquirenti, l’esercizio avrebbe effettuato un’attività di cambio contante attraverso pagamenti POS, utilizzati di fatto come un bancomat, con un volume stimato superiore a 1,1 milioni di euro nel periodo 2023-2025. I proventi sarebbero stati successivamente reinvestiti nell’attività.

Sulla base del quadro indiziario, il Tribunale di Padova ha disposto il sequestro preventivo dei locali della sala slot e delle disponibilità finanziarie riconducibili agli indagati, alcune delle quali rinvenute in cassette di sicurezza o occultate presso le abitazioni. Sequestrati anche beni di valore, tra cui gioielli, orologi e autovetture di grossa cilindrata, per un totale complessivo stimato in circa 260 mila euro.