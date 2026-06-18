Si accascia mentre lavora in Eurospin, Francesca non ce la fa: aveva 41 anni

Si è spenta a soli 41 anni Francesca Battistella, commessa di un supermercato Eurospin, colpita da un grave malore mentre era al lavoro e deceduta dopo dieci giorni di ricovero in ospedale. La donna aveva perso conoscenza durante il turno, cadendo a terra e battendo violentemente la testa. Trasportata d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso e sottoposta a un delicato intervento chirurgico per un’emorragia cerebrale, le sue condizioni si sono progressivamente aggravate fino al decesso avvenuto il 16 giugno.

Originaria di Mestre, Francesca lavorava abitualmente nel punto vendita Eurospin di Casale sul Sile. Quel giorno, però, si trovava in servizio in un altro supermercato del gruppo nel Trevigiano. Già nelle ore precedenti aveva accusato un malessere, poi il drammatico episodio che ha segnato l’inizio di una lunga battaglia tra la vita e la morte.

A ricordarla è soprattutto il marito Filippo, con il quale condivideva un progetto di vita costruito negli ultimi anni. I due si erano conosciuti sul lavoro e dal loro amore era nato un bambino, oggi di un anno e sette mesi. «Il suo sogno più grande era creare una famiglia», ha raccontato il marito, ricordando una donna solare, generosa e profondamente legata ai bambini.

La sua generosità è proseguita anche dopo la morte. Come da sua volontà, infatti, sono stati donati organi e tessuti, offrendo nuove speranze ad altre persone. Tra le donazioni effettuate figura anche quella dell’utero, che potrà consentire a una donna di inseguire il desiderio di diventare madre.

L’ultimo saluto a Francesca Battistella sarà celebrato nella chiesa di Santa Maria della Pace. Attorno alla famiglia si è stretta una vasta rete di amici, colleghi e parenti che in questi giorni hanno voluto ricordare una persona descritta da tutti come gentile, disponibile e sempre pronta ad aiutare gli altri.