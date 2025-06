Sfreccia in viale Milano altissima velocità e zigzagando. Rischia di investire un passante, poi fugge

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Paura in viale Milano a Vicenza nel pomeriggio di lunedì, intorno alle 17.30. Un uomo alla guida di un’auto grigia ha sfrecciato ad altissima velocità in direzione stazione, zigzagando pericolosamente tra le auto in carreggiata, rischiando di tamponarne, incurante che nell’intera via siano installate telecamere.

Il conducente ha superato veicoli sia a destra che a sinistra, fino a sfiorare un pedone, un 52enne vicentino, che stava attraversando sulle strisce all’altezza del civico 77. Per evitarlo, l’auto ha sterzato bruscamente rischiando di schiantarsi contro alcune vetture parcheggiate.

Dopo la manovra, l’uomo (con barba e capelli biondo-rossi) è fuggito senza fermarsi. L’episodio è stato segnalato alla Polizia Locale, affinché possa risalire al pericoloso automobilista.