Sequestrate a Chioggia più di 3 tonnnellate di vongole pescate abusivamente e tre barche

Chioggia, maxi sequestro di vongole veraci pescate abusivamente in laguna: scattano multe e confische

Oltre 3.200 chili di prodotto ittico senza tracciabilità sanitaria, sequestrati anche tre natanti. Valore complessivo oltre 100 mila euro

CHIOGGIA (Venezia) – Blitz della Guardia di Finanza nella laguna di Venezia contro la pesca abusiva. I militari della Sezione Operativa Navale di Chioggia, nell’ambito di un’attività antibracconaggio mirata alla repressione del prelievo illegale di molluschi, hanno sequestrato 3.215 chilogrammi di vongole veraci (Tapes philippinarum) prive di tracciabilità sanitaria. Contestate sanzioni per un totale di 12.000 euro a carico di più soggetti coinvolti.

Durante le operazioni sono stati sottoposti a sequestro anche tre natanti da diporto, sorpresi a pescare in zone vietate. Le imbarcazioni, attrezzate appositamente per la raccolta illegale dei molluschi bivalvi, erano dotate di potenti motori fuoribordo e di propulsori ausiliari di piccola potenza, impiegati per smuovere il fondale marino e facilitare la raccolta delle vongole. Il valore complessivo dei beni sequestrati supera i 100.000 euro: si procederà ora con l’iter di confisca.

Nel corso dei controlli, i finanzieri hanno ispezionato anche diversi soggetti e allevamenti all’interno della laguna, accertando che parte del prodotto ittico detenuto risultava non idoneo alla commercializzazione, in quanto privo della necessaria certificazione sanitaria a garanzia della salubrità per il consumo umano.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo messo in atto dal Reparto Navale della Guardia di Finanza, in particolare in vista dell’aumento della domanda di molluschi con l’arrivo della stagione estiva. Un fenomeno che, troppo spesso, alimenta il mercato nero di prodotto ittico privo di ogni forma di tracciabilità, con gravi rischi per la salute dei consumatori.