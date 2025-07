Scoperto centro abusivo per la lavorazione di molluschi a Pellestrina: sequestrati oltre 100 kg di vongole

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nell’ambito di un’operazione di contrasto alla pesca abusiva in laguna, nei giorni scorsi i militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Chioggia hanno individuato e sequestrato un centro clandestino per la lavorazione e la spedizione di molluschi bivalvi in località Venezia – Pellestrina.

L’attività è scaturita da una serie di appostamenti che hanno permesso di osservare movimenti sospetti: alcuni natanti facevano ripetute e brevi soste sulla banchina prospiciente la laguna, nei pressi di un’abitazione. I finanzieri hanno notato in particolare una persona che, con una carriola, trasportava delle ceste all’interno di un prefabbricato situato in un cortile.

Al momento dell’ispezione, all’interno del manufatto sono state rinvenute numerose ceste contenenti acqua prelevata direttamente dalla laguna, impiegata per la depurazione delle vongole veraci. Il locale era inoltre attrezzato per la cernita, la pesatura e il confezionamento dei molluschi, destinati alla vendita in violazione delle norme sanitarie e commerciali.

L’esame dei locali ha evidenziato gravi carenze igienico-sanitarie e l’assenza della documentazione obbligatoria per garantire la tracciabilità e la salubrità del pescato, elementi fondamentali per la tutela della salute pubblica.

Le Fiamme Gialle hanno contestato sanzioni amministrative per un importo complessivo di 10.000 euro e proceduto al sequestro del prefabbricato, dell’attrezzatura impiegata e di oltre 100 kg di vongole veraci depositate nelle vasche.

Con l’arrivo della stagione estiva, la crescente domanda di prodotto ittico porta spesso al ricorso a canali di approvvigionamento illegali, privi di garanzie igieniche e sanitarie. La Guardia di Finanza continua a mantenere alta l’attenzione sul settore, presidio fondamentale per la tutela della salute dei consumatori e della legalità nel mercato della filiera ittica.