Scontro tra auto e moto a Saonara: grave un ventenne, traffico paralizzato sulla strada dei Vivai

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 4 giugno, lungo la strada dei Vivai, al confine tra Saonara e Sant’Angelo di Piove di Sacco, in provincia di Padova. Coinvolti nello scontro un’auto e una moto: ad avere la peggio il motociclista, un giovane di circa vent’anni, ora ricoverato in prognosi riservata.

Secondo una prima ricostruzione, l’impatto – le cui cause sono ancora in fase di accertamento – è avvenuto attorno alle 9.30. Il giovane, disarcionato dalla moto, è finito rovinosamente sull’asfalto. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118, le forze dell’ordine e anche l’elisoccorso, che ha trasportato il ferito in ospedale in condizioni critiche. Decisive le prossime ore per valutarne le possibilità di recupero.

Contuso anche il conducente dell’auto, che fortunatamente non è in pericolo di vita.

A causa dell’incidente, la viabilità sulla strada dei Vivai è andata completamente in tilt: si sono formate lunghe code chilometriche, con numerosi automobilisti costretti a deviare su strade secondarie. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori figurano un sorpasso azzardato o l’eccessiva velocità.

L’autorità giudiziaria sta valutando il sequestro dei mezzi coinvolti, viste le gravi condizioni del motociclista.