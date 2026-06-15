Sbagliano traccia sulla ferrata: giovani vicentini salvati sul Grappa

Pieve del Grappa (Treviso), 15 giugno 2026 – Disavventura a lieto fine per due giovani escursionisti rimasti bloccati in un canale roccioso mentre cercavano di raggiungere la Ferrata dei Sass Brusai sul massiccio del Grappa.

I due, una ragazza di 19 anni e un ragazzo di 24, entrambi di Rosà (Vicenza), poco prima delle 13 si sono trovati in difficoltà dopo aver imboccato una traccia errata durante l’avvicinamento all’attacco della ferrata. La coppia si è ritrovata in una balza rocciosa particolarmente esposta, senza possibilità di proseguire né di tornare indietro.

Scattato l’allarme, la Centrale di Treviso ha attivato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa. Mentre una squadra si preparava per un eventuale intervento da terra nella zona di Fietta, è stato mobilitato anche l’elicottero di Treviso Emergenza, che ha utilizzato una base operativa temporanea per imbarcare personale e attrezzature.

Raggiunta l’area indicata dalle coordinate, l’equipaggio non è riuscito inizialmente a individuare i due ragazzi a causa della fitta vegetazione. Tuttavia, grazie al contatto telefonico costante con la Centrale, che manteneva il collegamento con gli escursionisti, è stato possibile confermare la posizione.

A quel punto un tecnico di elisoccorso è stato calato con verricello per circa 25 metri in un punto a monte rispetto ai dispersi. Raggiunta la zona, il soccorritore ha attrezzato una calata di circa venti metri per superare il tratto più impervio e raggiungere i due giovani.

Una volta raggiunti, li ha messi in sicurezza e accompagnati fino a uno spuntone di roccia più stabile, da cui sono stati successivamente recuperati tramite verricello dall’elicottero.

I due escursionisti sono stati quindi trasportati a Fietta e affidati al Soccorso alpino, che li ha poi riaccompagnati in sicurezza fino alla loro auto a San Liberale. Nessuno dei due ha riportato conseguenze fisiche.