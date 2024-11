Sanità veneta al top in Italia, l’esultanza di Zaia

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

“Delle cinque aziende sanitarie maggiormente performanti in Italia, tre sono venete: Vicenza, Padova, Belluno. I dati diffusi oggi da Agenas (vedi articolo) compongono un quadro veneto che evidenzia queste realtà, ma ritrae anche una situazione regionale diffusamente di alto livello, in cui brilla l’Azienda Ospedale Università di Padova tra le prime cinque aziende ospedaliere del Paese. Mi congratulo con i manager della nostra sanità, ma anche con i medici, gli infermieri e tutto il personale tecnico e amministrativo che permette di raggiungere l’obiettivo principale di questa sfida quotidiana: dare la miglior cura ai nostri cittadini”.

Così il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta i dati resi noti oggi dall’Agenas – aggiornati al 2023 del modello di valutazione della performance manageriale delle aziende sanitarie pubbliche, ospedaliere e territoriali – in occasione del Forum Risk management di Arezzo.

“Ancora una volta viene certificato che la sanità veneta si conferma in ottima salute. Questo non significa che non manchino difficoltà e la necessità di lavorare responsabilmente perché questi traguardi siano mantenuti, ma contraddice le cassandre che predicano fake news sostenendo il nostro modello sanitario non è in grado di dare risposte adeguate ai cittadini. La realtà, confermata dai dati, dice che la salute dei Veneti e quella di tutti coloro si rivolgono alle nostre strutture è in buone mani e che ogni possibile nuovo progresso organizzativo parte da condizioni di eccellenza”, termina il presidente Zaia.