Rucco: “Solidarietà all’agente ferito”

“Grande apprensione per l’agente di polizia locale Alex Fusti, vittima dell’incredibile episodio di oggi a Fara Vicentino” – dichiara il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028

– “la sicurezza di agenti e cittadini deve restare Priorità 1 nell’agenda politica dei sindaci e ogni strumento utile a neutralizzare soggetti pericolosi va messo in campo. Nel nostro programma abbiamo inserito la dotazione di taser e bodycam proprio perché episodi come questo possano essere scongiurati e dimostrati a tutela della Polizia Locale che ogni giorno corre rischi per la propria incolumità. Auguriamo ad Alex Fusti di riprendersi presto e” – conclude il candidato civico del Centrodestra di Vicenza – “colgo l’occasione per ringraziare le Forze dell’Ordine per il costante lavoro di protezione del territorio”.